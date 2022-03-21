العسومي ينتقد المعايير المزدوجة في التعامل مع قضية فلسطين وأزمة أوكرانيا

انتقد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المعايير المزدوجة في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، مطالبًا بوجود معايير عالمية موحدة في التعامل مع كل القضايا لتحقيق العدالة الدولية.

العسومي: لسنا مع انتهاك سيادة أي دولة

وقال العسومي في كلمته أمام الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بالي بإندونيسيا: «لقد انتفض العالم خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التطورات الجارية على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، ونحن بالطبع لسنا مع انتهاك سيادة أي دولة أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، ولكننا نود تأكيد أن هناك شعبًا يتعرض لأبغض أشكال الاحتلال على مدار سبعة عقود مضت، هو الشعب الفلسطيني، ولم يُحرك العالم ساكناً من أجل إنهاء معاناة هذا الشعب وإقامة دولته المستقلة».

العسومي: الإنسانية يجب أن تكون واحدة في جميع الأزمنة والأمكنة

وأضاف العسومي في كلمته أنَّ التعامل الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية يمثل نموذجاً صارخاً لازدواجية المعايير، في حين أن الإنسانية يجب أن تكون واحدة في جميع الأزمنة والأمكنة ومع جميع الشعوب.

واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بأن ما نطالب به هو أن تكون هناك معايير عالمية موحدة لتحقيق العدالة الدولية التي ننشدها جميعاً.