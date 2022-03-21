«تعليم الجيزة» تكرم عددا من الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، احتفالية عيد الأم، على مسرح المديريّة بالمدرسة السعيدية الثانوية، وكرم أشرف سلومة، مدير المديرية، الأمهات المثاليات على مستوى المديرية، وهم سُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية، ونجاح عبد العظيم محسن خدمات معاونة، وأماني عُمر موجه عام الحاسب الآلي، وكامليا السيد إبراهيم وكيل قسم الحسابات، وميرفت عزّام مدير إدارة التعليم الاعدادي، ومنى عبد العزيز أحمد رئيس قسم بمكتب التعليم العام، وهويدا محمود موجه تربية فنية، وعزة حجر، إدارة المتابعة.

الأمهات المثاليّات على مستوى الإدارات التعليمية بالجيزة

كما جرى تكريم الأمهات المثاليّات على مستوى الإدارات التعليمية وهم كالتالي:

- إلهام توفيق محمد إدارة البدرشين التعليمية.

- عبير عيد عبده إدارة الحوامدية التعليمية.

- نعمة الدسوقي آدم إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- نجلاء عبد اللطيف سليمان إدارة شمال الجيزة التعليمية.

تكريم الأمهات المثاليّات على مستوى الإدارات

- علا يوسف عدلي إدارة العجوزة التعليمية.

- منال شحاته متولي إدارة الهرم التعليمية.

- جمالات عيد خليفه إدارة العمرانية التعليمية.

- إيمان محمد حافظ إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- أمل محمد علي إدارة الدقى التعليمية.

- ماجدة جوهر فتح الله إدارة أبو النمرس التعليمية.

- مرفت عمر عمران إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- فردوس أحمد عبد الفتاح إدارة أوسيم التعليمية.

- صبحة عبد الرسول ياسين إدارة أطفيح التعليمية.

- ذوات محمد عبد الوهاب إدارة أطفيح التعليمية.

- آمال شحاته محمد إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- هدى عبد المنعم محمد إدارة الوراق التعليمية.

- عزة حسن السيد إدارة منشأة القناطر التعليمية.

- فاطمة وفاء محمود إدارة الصف التعليمية.

- ميرفت أحمد رشوان إدارة كرداسة التعليمية.

- زينب عبد الرحمن محمد إدارة العياط التعليمية.