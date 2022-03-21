سفيرة «حياة كريمة» بكندا: جمع تبرعات من المصريين بالخارج لدعم المبادرة

قالت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فليوباتير «إحدى أفضل المدارس في مقاطعة أونتاريو الكندية»، التي تم اختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرا بالمجتمع الكندي في عام 2021، أنها أصبحت سفيرة لمبادرة «حياة كريمة» بمشاركة 13 من شباب مصر الدراسين بالخارج في كندا، وروجوا للمبادرة داخل مقاطعة أونتاريو بكندا، بالإضافة إلى جمع تبرعات من قبل المصريين في الخارج لدعم المبادرة، خلال ديسمبر الماضي 2021.

توفير الأدوية لمرضى فيروس كورونا

وأشارت «فيبي» خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، على تواصل دائم معها ومع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتشجعهم على المشاركة في المبادرات والمشروعات التي تتم في مصر.

وأوضحت مديرة مدرسة فليوباتير، أنها خلال أزمة كورونا، شاركت في أكثر من مبادرة إنسانية، خاصة وقت غلق المطارات، حينها قامت برفقة مجموعة من المصريين في كندا، بالتواصل مع المصريين داخل المدينة؛ لتقديم المساعدات المختلفة لهم؛ سواء توفير أماكن للعزل الصحي، وتوفير شخص يختص بالجلوس معهم، لحين التعافي من فيروس كورونا.

وأضافت «فيبي» أنها قامت أيضا برفقة مجموعة من الشباب المصريين بكندا، بتوفير الأدوية لمرضى فيروس كورونا، لعدد كبير من المصريين، وتوصيل الأدوية إليهم داخل المنازل، وذلك فى أكثر من منطقة على مستوى الدولة الكندية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ منعا لتفشي الفيروس.

حملة لجمع تبرعات للمصريين في أوكرانيا

أما عن الحرب الأوكرانية، قامت «فيبي» منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بالتواصل مع وزارة الهجرة، وعدد من المصريين فى أوكرانيا؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة تطوارات الموقف لديهم، ومن ثم نقل الأخبار والتطورات التي تقوم بها الدولة المصرية ووزارة الهجرة لعودتهم إلى أرض الوطن مصر.

وأشارت «فيبي» إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة، لعمل حملة لجمع تبرعات من المصريين في كندا، وتوصيلها للمصريين في أوكرانيا؛ لمساعدتهم خلال الأزمة الحالية، وذلك مع متابعة الوضع في كييف لحظة بلحظة.