الأم المثالية بشمال سيناء: «رفضت الزواج عشان أربي ولادي.. ومش عايزة غير الستر»

فازت حياة إبراهيم، حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، بجائزة الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء، حيث تسكن في شقة سكنية بوسط مدينة العريش.

11 عامًا دون إنجاب

قالت حياة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها أرملة منذ 17 عامًا، مشيرة إلى أن معاناتها بدأت بعد زواجها واستمرارها لمدة 11 عامًا دون إنجاب، وقررت الانفصال عن زوجها إلا أن القدر كان له رأي آخر، فاكتشفت أنها حامل ورزقها الله بابنتها الأولى «شروق»، وبعدها بعامين أنجبت «محمد».

وأضافت الفائزة بجائزة الأم المثالية في شمال سيناء أنه بعد إنجاب شروق ومحمد، مرض زوجها، وبدأت رحلة العلاج وظلت تتردد على مراكز القلب في القاهرة، وخضع زوجها لعلاج مكثف وأجرى عملية قلب مفتوح، ولكن الله توفاه بعد إنجابها بـ6 سنوات.

"حياة" ترفض الزواج بعد وفاة زوجها

وتابعت: «رفضت الزواج بعد وفاة زوجي، وفضلت الاهتمام بتربية ابنيّ، وأن أعلمهما تعليمًا جيدًا، وبالفعل حصلت ابنتي شروق على بكالوريوس من كلية تربية العريش بتقدير امتياز، وتزوجت منذ 6 أشهر، وحصل محمد على 97% في الثانوية العامة، ولكني رفضت أن يبعد عني، وفضلت أن يدرس في أحد أقسام كليات العريش، وبالفعل دخل كلية التربية الرياضية، ومش عايزة من الحياة غير الستر ليا ولأولادي».

وعن حصولها على جائزة الأم المثالية، قالت حياة، الموظفة بمدرسة الثانوية التجارية بنات بالعريش: "لم أرغب في التقديم للمسابقة، ولكن صديقاتي المقربات مني أخذن الأوراق وقدمن لي، وتفاجأت اليوم حينما اتصل بي مكتب وزارة التضامن الاجتماعي ليخبرني بحصولي على جائزة الأم المثالية على مستوى شمال سيناء".