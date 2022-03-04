زوجة في دعوى خلع: «عايز يتجوز حبيبته القديمة بعد ما أطلقت»

وسط قاعة محكمة الأسرة وقفت فتاة عشرينيه أمام القاضي وعينها تزف الدموع، وهي تحكي له سبب مجيئها، وهي مازالت عروسًا في بداية زواجها، مبررة دعواها بأنها اكتشفت أن زوجها عاد لحبيبته القديمة بعد أن طُلقت منذ أسابيع، وأنه على نية بالزواج منها قريبًا، بحجة أن النصيب فرقهما في السابق، وأراد الله أن يجمع بينهما الآن بعد سنوات فراق، وتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري، ورفعت ضده دعوى خلع.

خطبها بعد انفصاله عن حبيبته القديمة

روّت الفتاة تفاصيل من تعرفها على زوجها لقاضي محكمة الأسرة، قائلة: إنها تعرفت على زوجها بعد أن أعُجبت به عن طريق إحدى صديقتها، وأخبرتها أنه مرتبط بفتاة أخرى، وبعد فترة أخبرتها أنه يمر بأزمة نفسية بسبب أن حبيبته ستتزوج من رجل آخر رأته عائلتها مناسبًا لها أكثر منه، فتقربت منه وبعد فترة صداقة صارحها بمشاعره وطلب خطبتها ووافقت، وتمت خطبتهما بعد الاتفاق بعد العائلتين، وطلب منها عدم التحدث حول الماضي.

«تغير معها بعد الزواج»

وأكملت الزوجة حديثها لقاضي محكمة الأسرة وهي تستجمع أنفاسها، أنها عاشت معه طوال فترة الخطبة في سعادة كبيرة جعلتها تنسى كل شيء، وبعد فترة تزوجا، وكانت تعتقد أن الماضي انتهى كما قال لها، لكن بعد ذلك لاحظت تغير كبير في شخصيته وطريقته في التعامل معها، لكنها اعتقدت أنها مشاغل الحياة فقط، وأنهما يواجهان صعوبات في التعايش سويًا خصوصًا أنهما في بداية الزواج، وسيطلب الأمر وقتًا للتأقلم.

«رجع لحبيبته القديمة»

وتابعت الزوجة للقاضي تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها: «من فترة صحبتي قالتلي أن حبيبته القديمة أطلقت، وأنا مهتمتش بكلامها لكن بعد فترة حسيت أنه بيبعد عني، ولما مسكت تليفونه لقيتهم متكلمين كتير ولما واجهته قالي إنه بيواسيها وبيسأل عليها مش أكتر، وبعد فترة لقتيه بيكلمها كل يوم وبيعقد يتحايل عليها أنها ترد عليه واتصدمت من طريقته، وطلبت منه أن يقطع علاقته بها ويحترم شعوري، ووعدني أنه هيبعد عنها، وأنه كان بيساعدها تعدي فترة الانفصال».

دعوى خلع بعد 3 أشهر

وأنهت الزوجة دعواها بأنها اعتقدت أنه أبتعد عنها وأحترم شعورها، لكن بعد فترة تأكدت أنه تقرب منها ويخطط بزواجه منها، فانهارت وطلبت منه الطلاق لكنه رفض بحجة أنه لا يمكنه سداد نفقاتها ومؤخر الصداق، فذهبت لمنزل والدها بعد 3 أشهر فقط من زواجها وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 481 لسنة 2021، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.