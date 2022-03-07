«مستثمري السياحة»: مليون سائح روسي زاروا مصر منذ أغسطس الماضي

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن حركة الطيران الشارتر الروسي إلى كل من شرم الشيخ والغردقة تراجعت بنحو أكثر من 70% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر «فلا»، أن وكلاء السياحة الروس عبروا عن مخاوفهم من إمكانية توقف الرحلات السياحية من روسيا لمصر بنهاية الشهر الجاري، في ظل تراجع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار، فضلا عن منع الطيران الروسي من التحليق في الأجواء الأوروبية، إضافة لعدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين على الرحلات الجوية القادمة من وإلى روسيا، بعد إنسحاب شركات التأمين الأوربية من التأمين على كل الرحلات المتجهة من وإلى روسيا.

مليون سائح روسي زاروا مصر

وأضاف جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا منذ استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية والمطارات الإقليمية المصرية (الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم) أغسطس الماضي وحتى بداية شهر فبراير الماضي، كانت جيدة للغاية، موضحا أن أعداد السياح الروس خلال تلك الفترة اقترب من مليون سائح.

إلغاء مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى موسكو

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، عن أن الشركة ألغت رحلاتها من وإلى روسيا بشكل مؤقت حتى يوم 10 مارس الجاري، لعدم وجود شركات تأمين تؤمن على طائرات الشركة وركابها خلال الرحلات المتجهة من وإلى المدن الروسية، وذلك بعد إعلان شركات التأمين الأوربية الانسحاب من التأمين على أي رحلات طيران من وإلى روسيا، ضمن العقوبات التي تفرضها العديد من دول العالم علي روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حال وجود شركة توفر وثيقة تأمين على طائرات شركة مصر للطيران وركابها خلال رحلاتها من وإلى روسيا سيتم على الفور البدء في تشغيل الرحلات، مشيرا إلى أن غلق مجال الدول الأوروبية أمام الطائرات الروسية لم يكن سببا في إلغاء رحلات مصر للطيران من وإلى روسيا .

يشار إلى أن شركة مصر للطيران تسيّر رحلة يومية من وإلى روسيا عبر مطار القاهرة، بخلاف رحلات الطيران العارض «الشارتر»، والتي كانت تسيّرها الشركة لنقل السياح من المدن الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.