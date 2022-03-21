«الزراعة» تنظم دورة تدريبية عن الحشائش الغازية ومخاطرها في مصر والعالم

أعلن الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان الحشائش الغازية في مصر والعالم، خلال الفترة من 20-24 مارس 2022، بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

تأثير التغيرات المناخية

وقال عبيد، إنّ هذه الدورة تهدف إلى تعريف المتدربيبن بالحشائش الغازية ومخاطرها على البلاد والطرق المستخدمة في عمل حصر لهذه الحشائش وتأثير التغيرات المناخية على انتشارها، والدور الذي يقوم به الحجر الزراعي في مواجهة دخول هذه الأنواع من الحشائش للبلاد، وآليات مكافحة الحشائش الغازية مع ذكر أخطر الحشائش الغازية فى مصر والعالم.

18 متدربا في اليوم الأول

وذكر الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشؤون الإرشاد والتدريب، أنه حضر الدورة في اليوم الأول عدد 18 متدربا من معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية «المحاصيل الحقلية ووقاية النباتات والبساتين وأمراض النباتات والأراضي والمياه والمحاصيل السكرية والمعمل المركزي للزراعة العضوية»، وسيحاضر فيها نخبة متميزة من الباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.