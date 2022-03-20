«الزراعة»: 885 جنيها سعر أردب القمح بعد حافز الرئيس «فيديو»

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم، إن سعر القمح يشهد زيادة 100 جنيه للأردب مقارنة بالعام الماضي؛ فكان سعر الأردب 720 جنيهًا، وتم تسعير الأردب مع بداية موسم زراعة القمح أو قبله بنحو 6 أيام بـ820 جنيهًا، والأسبوع الماضي شهد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك حافز إضافي بالنسبة لسعر أردب القمح، وتم إضافة 65 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «وبذلك زاد أردب القمح 165 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، وأصبح سعر الأردب 885 جنيهًا، وهي مجموعة من المشجعات للفلاح المصري لكي يتوجه بمحصوله لمراكز التجميع وبفضل مجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت هناك توجيهات لوزير التموين بأن يكون هناك مراكز لتجميع القمح قريبة جدًا من المزارع المصري».

توريد 12 أردب قمح لكل فدان

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن كل فدان مزروع بالقمح هذا العام يورد 12 أردبًا عن كل فدان، وبناء عليه تم وضع خريطة شاملة لكل مناطق تركيز زراعات القمح، وتوفير أماكن تجميع قريبة من الفلاح.

خطة طموحة لإيجاد سعات تخزينية تليق بالقمح المصري

وشرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أنه توجد خطة طموحة منذ 3 أو 4 سنوات؛ بأن تكون هناك سعات تخزينية تليق بالأقماح والدولة المصرية، وتم إنشاء عدد كبير من الصوامع المعدنية، بالإضافة للتخزين في مجمعات خرسانية للحفاظ على حبة القمح من الهدر أو التلوث بالأتربة حفاظًا على صحة المواطن المصري، وبالفعل لدينا سعات تخزينية بالنسبة للصوامع المعدنية تفوق الـ3.5 مليون طن، بجانب 1.5 مليون طن أخرى بالهناجر.

5.5 مليون طن السعة التخزينية للقمح هذا العام

وأوضح أن الخطة الطموحة للدولة المصرية هذا العام، أن نتخطى 5.5 مليون طن كسعة تخزينية لمحصول القمح، وذلك بزيادة قدرها 2 مليون طن عن العام الماضي، الذي وصلت السعة التخزينية خلاله إلى 3.5 مليون طن.