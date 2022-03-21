إزالة حالات تعدٍ على 26 ألف متر مربع في أسوان

تواصل الجهات التنفيذية والأمنية المختصة أعمالها اليومية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ضمن جهود المرحلة الثالثة للموجه الـ 19 ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعليمات مشددة لكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية بشكل يومى لرصد أى حالات تعدى من أجل سرعة التعامل الفورى معها وإزالتها للحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيها ، مكلفاً بضرورة التنسيق المستمر بين الجميع والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على كافة أشكال التعدى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة أسفرت عن إزالة حالات تعدى بمساحة 26 ألف م2 بقرية الأعقاب بمشاركة القيادات الأمنية ونائب رئيس المدينة ، ورئيس الوحدة المحلية لقرية أبو الريش ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .