أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين في الصاغة.. «لو عاوز تشتري أو تبيع»

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، اليوم، 18.28 جنيه للبيع، و18.1 للشراء، بعد أن كان عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما أعلن البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لذا تزداد التساؤلات عن مدى تأثير ذلك على الأسعار والمنتجات المختلفة، خاصة أسعار الذهب والفضة.

ونظرا لتفضيل الكثيرين لهذين المعدنين لشرائها وتبادلهما كهدايا في المناسبات المختلفة، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب والفضة.

أسعار الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,120 إلى 1,131 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980 إلى 990 جنيها.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 840 إلى 849 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,840 إلى 7,920 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال تباينا، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1,133 جنيه و62.19 دولار، كما سجل عيار 21 نحو 991.52 جنيه و54.42 دولار، وسجل عيار 18 نحو 849.87 جنيه و46.64 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,932 جنيه و435.34 دولار، فيما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1,133,140 جنيه و62,190 دولار.

أسعار الفضة

أما أسعار الفضة سجلت الآتي:

سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 11.71.

وسجل جرام الفضة عيار 900 نحو 11.39 جنيه.

وبلغ سعر الفضة عيار 880 نحو 11.14 جنيه.

وسجل عيار 958 نحو 12.13 جنيه.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 12.65 جنيه.

وبلغ ريال الفضة السعودي نحو 148.71 جنيه.

وسجلت سبيكة الفضة 1 كيلو نحو 12,764.73 جنيه.

ووصل سعر أونصة الفضة إلى نحو 397.027 جنيه.