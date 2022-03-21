أسعار الحديد اليوم الإثنين في الأسواق

أثار ارتفاع سعر الدولار اليوم حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما طرح العديد من التساؤلات بشأن سعر مختلف المنتجات والسلع، التي من المتوقع أن تتأثر بارتفاع الدولار، ومن ضمنها أسعار الحديد.

ومن جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن أسعار الحديد لا يزال مبكرا، ولا يوجد تغيير ولكن لا نعرف ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة.

أسعار الحديد

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 21 مارس في الأسواق المحلية، وفق أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سجل سعر حديد عز اليوم نحو 17 ألف جنيه أرض مصنع.

وصل سعر حديد عز للمستهلك في بعض الأماكن إلى 19 ألف جنيه.

سجل حديد الجارحي نحو 16100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 15300 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي إلى نحو 17500 جنيه.

بلغ سعر حديد السويس نحو 16900 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين نحو 16900 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي إلى نحو 14850 جنيها.

- وبلغ سعر حديد العشري نحو 17 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 18400 جنيه.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى نحو 14980 جنيها.

ويتم إضافة تكلفة الشحن والنقل، التي تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للطن وفق مسافة النقل.