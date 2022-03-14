أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-3-2022 في السوق المحلية

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، 14-3-2022 في مصر، عقب صعود خلال الأسبوع الماضي، ليباع طن الحديد بسعر يتراوح بين 14900 و15300 جنيه، فيما وصل سعر بيع طن الأسمنت إلى 1560 جنيهًا للطن وللمستهلك يباع طن الحديد بأسعار تتراوح بين 17 و18 ألف جنيها للطن.

وتحركت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الماضي، لعدة أسباب منها ارتفاع الأسعار العالمية للخامات، وخاصة خام البليت والفحم، وفقا لتجار مواد البناء بالغرف التجارية .

جاء ذلك تزامنا مع عدم عرض البورصات العالمية أسعار المعادن وخاصة الحديد لدولتي روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه.

- حديد المصريين بسعر 15200 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيهًا.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 14900 جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 14900 جنيه.

- حديد العشري بسعر 14900 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وبيع خام الحديد الصيني بـ154دولار، وفحم الكول، أستراليا بـ 650 دولارًا وخردة الصلب، تركيا بـ 950 دولارا، وحديد تسليح تركيا بـ 960 دولارا ولفائف أسلاك الصين بـ 850 دولارا ومسطحات الصين بـ900 دولارا والنحاس 10183.50 دولار.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

ويباع الأسمنت اليوم الإثنين 14-3-2022، بأسعار تتراوح بين 1485 و1560 جنيهًا، بدون زيادة .

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1550 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت النصر بسعر 1480 جنيهًا.

- المعلم 1480 جنيهًا.

- المخصوص 1500 جنيه.

- أسمنت وادي النيل 1480 جنيهًا.

- سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1500 جنيه.

- السويدي 1560 جنيهًا.

- المسلة 1470 جنيهًا

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس اليوم الإثنين 14-3-2022 بدون أي زيادات

- جبس سيناء يباع بسعر 850 جنيهًا.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيهًا.

- السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا.

- الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنّ أسعار حديد التسليح ارتفعت في أسواق الدول العربية وخاصة السعودية والكويت حيث يشهد في الفترة الحالية نقصا في المعروض وزيادة في السعر.