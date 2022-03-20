أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-3-2022 في السوق المحلية

ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الحديد والأسمنت، وخاصة خلال تعاملات اليوم الأحد، 20 مارس، في الأسواق المحلية، تزامنًا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتخوف العالم من نشوب أزمة اقتصادية جديدة، تؤدى لارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر.

أسعار الحديد والأسمنت

وللمهتمين بالبحث عن أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية الاقتصادية، خلال التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت، بحسب تصريحات شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة:

أسعار الحديد

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت في السوق المحلي، خلال الأسبوع الماضي، ليزداد سعر طن الحديد بقيم تتراوح ما بين 3000 إلى 3300 جنيه، ليتراوح سعر الطن ما بين 18 ألف جنيه إلى 18650 جنيها، مقابل 14980 جنيهًا إلى 15350 خلال الأسبوع الماضي.

سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الحديد في الشركات للطن الواحد، كالآتي:

- حديد الجارحي وصل لنحو 15350 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي 18400 جنيهًا.

- حديد العتال 18400 جنيه.

- حديد سرحان 18350 جنيها.

-حديد عطية نحو 18350 جنيهًا.

- حديد المراكبي 18350 جنيها.

- حديد المصريين 18650 جنيه للطن.

- حديد المعادي 18 ألف جنيه.

- حديد العشري نحو 18 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل نحو 18 ألف جنيه.

- حديد عز نحو 18500 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

وتحركت أسعار الأسمنت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، إذ تتراوح ما بين 1430 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

سعر طن الأسمنت في الأسواق

وجاءت تفاصيل أسعار الشركات كالآتي:

- شركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1430 جنيهًا.

- شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة» بسعر 1430 جنيهًا.

- شركة أسمنت وادي النيل 1450 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيهًا، والمسلح 1500 جنيه.

- شركة أسمنت حلوان بسعر 1430 جنيهًا.

- شركة لافارج للأسمنت، المخصوص سجل سعر الطن 1480 جنيهًا.

- شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1530 جنيهًا.

- شركة المنيا للأسمنت المعلم بسعر 1450 جنيهًا.

- شركة العريش للأسمنت بسعر 1430 جنيهًا.