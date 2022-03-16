أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. «عز» يصل إلى 17 ألف جنيه

مع البناء والترميم للمباني والعمارات المختلفة، يتساءل الناس ويهتمون بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت لاستخدامه في تلك الأعمال، كما زاد البحث التساؤلات أيضا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ارتفاع أسعار البليت وهي المادة الخام المصنعة للحديد، لذا انعكس هذا على ارتفاع معدلات البحث عبر «جوجل» عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية.

وفي ذات الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس في الأسواق المحلية، وفق أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الحديد اليوم

ـ سجل حديد عز اليوم نحو 17 ألف جنيه.

- وصل حديد الجارحي إلى 16100 جنيهًا للطن.

ـ سجل سعر حديد السويس 16900 جنيه.

ـ سجل سعر حديد بشاي نحو 15300 جنيهًا.

- حديد المراكبي 17500 جنيه.

-حديد المصريين 16900 جنيه.

- حديد المعادي 14850 جنيها.

-حديد العشري نحو 17 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل نحو 14980 جنيها.

ويتم إضافة تكلفة الشحن والنقل، التي تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للطن حسب المحافظة والمسافة.

أسعار الاسمنت اليوم 15-3-2022 في مصر

وسجلت أسعار الأسمنت وفق بيان غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، نحو 1365 جنيهًا، بينما متوسط البيع للمستهلك 1540جنيهًا، ووصل سعر أسمنت سيناء، إلى 1560 جنيهًا، بينما أسمنت وادي النيل بسعر 1590 جنيهًا.

ارتفاع جنوني لأسعار الحديد والأسمنت

يذكر أن النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل، لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، حول الارتفاع الصادم والجنوني لأسعار الحديد والأسمنت، لافتة في بيانها الذي طلبت فيه تدخل وزيرة الصناعة، إلى أن ذلك الارتفاع لا يتوافق مع ارتفاع مواده الخام من دول العالم سواء الصين أو غيرها.