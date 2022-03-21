الأم المثالية المتطوعة بـ«حياة كريمة»: مكنتش أتوقع أفوز بالجائزة

قالت السيدة أميمة يوسف الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة، والتي تشارك في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إنها بدأت المشاركة مع فريق من المتطوعين بالمبادرة الرئاسية التي بدأت أعمالها في قريتها علي مبارك بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، وكانت تعمل لحصر احتياجات المواطنين وتوفير أماكن للتدريب والمؤتمرات.

أميمة يوسف: ساهمنا في اختيار المنازل التي جرى تطويرها

وأضافت الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: « اخترنا المنازل التي جرى تطويرها، ومتابعة العمل في القرية لما يتم تنفيذه من صرف صحي وتطوير مدارس ومراكز الشباب والحضانات».

أميمة يوسف: لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة

وتابعت الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة أن وزارة التضامن الاجتماعي طلبت من متطوعي القرية ترشيح أمهات لجائزة الأم المثالية، فطلبت منها البنات والسيدات العاملات معها الترشح وتقديم أوراقها، مؤكدة على أنها لم تكن تتوقع أن تفوز بالجائزة، حيث لم تكن تنتظرها على الإطلاق، خصوصا وأنها كانت تعمل كمتطوعة و لا تنتظر مقابل من ذلك فهي تحب العمل الخيري.

أميمة يوسف: أحمد الله على هذا التكريم

واستكملت الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة، «أحمد الله على هذا التكريم، وأشكر وزيرة التضامن الاجتماعي والرئيس عبدالفتاح السيسي والمحافظة على اختياري وتكريمي ضمن الأمهات المثاليات»، لافتةً إلى أنها أم لابن وحيد اسمه أحمد، فهي سيدة مطلقة، وتزرع أرضها بنفسها وتعمل على مساعدة أهل القرية قدر المستطاع.