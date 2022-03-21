إحالة 4 متهمين بالإتجار في مخدر «الشابو» إلى جنايات البحر الأحمر

قررت نيابة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إحالة تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين، إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر «الشابو»، تُقدر بنحو 20 جراماً، في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

القبض على تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات

وكشفت التحقيقات، التي اجرتها النيابة العامة، عن أن أربعة أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لترويج مخدر «الشابو» و«الحشيش»، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسفاجا، من القبض عليهم.

وأكدت التحقيقات أن اثنين من المتهمين لديهم معلومات جنائية، حيث تخصصا في جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرات «الأيس والشابو والحشيش»، وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين، والذي يتولى قيادة التشكيل العصابي، وتزويده بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربي المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة، تمهيداً لتسليمها إلى المتهم الأخير، الذي يقوم بترويج المواد المخدرة على عملاء التشكيل العصابي داخل البلاد.

حبس متهمين بالتنقيب عن الذهب على ذمة التحقيقات

في سياق آخر، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتنقيب عن الذهب، اليوم الاثنين، وبحوزتهم كميات من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، وسيارة «تريلا»، وعدد 2 سيارة ربع نقل، مستخدمة في عمليات التنقيب، وأجهزة كشف عن المعادن، ومولدات كهرباء، على طريق «مرسى علم - إدفو»، وتم مصادرة السيارات والأجهزة المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.