افتتاح 3 معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بمراكز شمال المنيا

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، افتتاح سلسلة معارض «أهلاً رمضان»، بمراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

وفي هذا الإطار، افتتح محافظ المنيا، اليوم الاثنين، 3 معارض «أهلاً رمضان» في مراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط، شمال محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي، رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد السيد، رئيس مركز مغاغة، وعماد حسن، رئيس مدينة بني مزار، وأحمد راشد، رئيس مدينة سمالوط.

يقام معرض «أهلاً رمضان» في حديقة «الفتح»، بشارع «طه حسين» في مركز مغاغة، وفي شارع «العاشر من رمضان» بمركز بني مزار، وداخل سور الإدارة الزراعية على طريق «مصر - أسوان» الزراعي بمركز سمالوط، بالتعاون مع الغرفة التجارية.

المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات

وشدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يضم المعرض جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها، ويقدم المعرض المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 20% و30%.

مواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار

وأكد «القاضي» إن معارض «أهلاً رمضان» تأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض، التي تصل إلى 6 معارض بمراكز (مغاغة، وبني مزار، وسمالوط، والمنيا، وأبو قرقاص، وملوي)، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبرماركت، ومن خلال منافذ «كلنا واحد»، و«أمان»، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع «جمعيتي»، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.