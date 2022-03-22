شعبة الذهب: سعر المعدن الأصفر تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي

قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب تأثر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، واتجهت الاقتصاديات نحو الذهب الذي ارتفع عالميا وكسر حاجز الـ1000 جنيه لما لم يحدث من قبل.

وأوضح «أمين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن معدل التضخم عالميا يتزايد والحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وتؤثر بشكل واضح، لافتا إلى أن الذهب هو العملة العالمية التي تسري في جميع الدول ويمكن استبدالها بأي عملة.

أمين: سعر الذهب سيواصل الارتفاع باستمرار الحروب

وأشار «أمين» إلى أن سعر الذهب سيواصل الارتفاع باستمرار الحروب، لافتا إلى أن البنوك طرحت شهادات بفوائد مرتفعة ليتمكن المواطن من الاستثمار من خلالها، لأن الاستثمار في الذهب يحتاج لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

ارتفاع أسعار الذهب يؤدي للركود

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الذهب يؤدي للركود، والمواطن متضرر من الارتفاع لأن بذلك يحدث ركود يمنع تداول المنتجات وبيع الذهب واستبداله ببضائع.

وكان المعدن الأصفر شهد ارتفاعا مفاجئا اليوم في أسعاره محليا وعالميا بالتزمن مع ارتفاع سعر صرف الدولار واستمرار الحروب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة التضخم الاقتصادي العالمي.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك زيادة في سعر جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار في البنوك اليوم، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها قفز من 890 جنيها إلى 935 جنيها.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، إن هناك زيادة في سعر جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار في البنوك اليوم، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها قفز من 890 جنيها إلى 935 جنيها.

سعر جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022 عيار 21 سعر 935 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022 عيار 18 سعر 802 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24سجل جرام الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022 عيار 24 سعر 1070 جنيه.

سعر الجنيه الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب أمس الاثنين 21 مارس 2022 إلى 7500 جنيه.