موعد عيد الأضحى 2022 وعدد أيام الإجازات والعطلات المقررة للموظفين

يبحث المواطنون عن موعد عيد الأضحى 2022، من أجل إدخار مبلغ مالي لشراء اللحوم، أو الاستعداد لتربية الخراف والأغنام من الأسواق في المنزل، قبل ارتفاع أسعارها، إذ يعرف عيد الأضحى بـ«عيد اللحمة»، ويكثر فيه تناول اللحوم، وعمل الفتة والوجبات الدسمة.

كما يريد بعض المواطنين معرفة موعد عيد الأضحي 2022 من أجل معرفة موعد إجازات الأعياد والعطلات الرسمية، إذ يخططون لقضاء الوقت مع الأسرة والأحباب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي موعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية، إذ يستعد الناس له بشراء الأضحية المختلفة استعدادا لهذا العيد.

موعد عيد الأضحى 2022

من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2022، السبت 9 يوليو 2022، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

موعد عيد الفطر 2022

ووفق الحسابات الفلكية، يكون عيد الفطر يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وتستمر الإجازة إلى الخميس الموافق 5 مايو 2022، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ستكون 3 أيام فقط.

من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 2 أبريل 2022، وفقا لما قاله الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مشيرا إلى أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، سوف يكون يوم 1 أبريل 2022، وأول يوم في شهر رمضان سيكون 2 أبريل.

الإجازات الرسمية في 2022

إجازة 25 إبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

ويبدأ شهر مايو بعطلة يوم 1 بمناسبة عيد العمال.

ذكرى ثورة 30 يونيو.

يحصل العاملين على إجازة في شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيا من 8 إلى 12 يوليو.

إجازة 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو.

بعدها تكون إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر.

وإجازة 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.