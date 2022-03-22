سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر

بعدما عدل البنك المركزي سعر الدولار أمس، من المنتظر أن يؤثر ذلك على مختلف العملات الأخرى في البنوك ومنها سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 22-3-2022، في البنوك المحلية، حيث سجل اختلافا سعريا في عدد من البنوك وسط تذبذب سعره عالميا.

أسعار اليورو في البنوك

وتباين سعر اليورو في البنوك المختلفة، سواء في البيع والشراء، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 21.39 للشراء، و21.20 للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 20.03 للشراء، و20.22 للبيع.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 20.05 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

- وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.97 جنيه للشراء، و20.14 للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 19.97 جنيه للشراء، و20.14 للبيع.

- وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 20.03 جنيه مقابل 20.22 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 20.03 جنيه مقابل 20.22 جنيه للشراء.

- وسجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 20.522 جنيه مقابل 20.03 جنيه للشراء، و20.22 للبيع.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

يواصل سعر اليورو الذبذب عالميًا أمام عدد من العملات اليوم الثلاثاء 22-3-2022، خاصة أمام الدولار.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 131.73.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.646.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.029.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.05.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.838.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.38.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.14.