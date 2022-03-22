أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022

أسعار متباينة سجلتها الأصناف المختلفة اليوم من الفاكهة، التي يهتم بشرائها الكثيرين ويحرصون على تناولها للحفاظ على صحة الجسم وإمداداه بالعديد من العناصر الغذائية المختلفة، واحتوائها على الماء المهم لصحة الإنسان، حيث تراوح سعر التفاح من 12 لـ23 جنيها، وسعر البرتقال السكري بين 2.5 حتى 4 جنيهات.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة نستعرض فيما أسعار مختلف الأنواع في الأسواق.

سعر الفاكهة في الأسواق

ووفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن»، في عدد من الأسواق، جاءت أسعار الفاكهة اليوم كما يلي:

سجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

كما سجل كيلو الفراولة 15 جنيها.

سجل سعر الطبق من الجوافة نحو 20 جنيها.

وسجل سعر جريب فروت نحو 8 جنيهات.

كما سجل سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه.

وتراوح سعر التفاح بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وسجل سعر الكيلو جرام من الحرنكش في سوق العبور اليوم نحو 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.

وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيها، ، وسجل سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 حتى 6.5 جنيهات، أما البرتقال السكري فسجل سعرا تراوح بين 2.5 حتى 4 جنيهات.

كما سجل سعر اليوسفي بين 2.5 حتى 6 جنيهات.

تراوح سعر التفاح بين 12 حتى 23 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر الجريب فروت بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر العنب المستورد نحو 30 جنيها.

ومع قرب قدوم رمضان يهتم الناس بالبلح، حيث تراوح سعر البلح الشامية بين 7 حتى 18 جنيها، وتراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا، وسجل سعر البلح السيوي بين 20 حتى 25 جنيها، كما سعر البلح الإبريمي بين 12 حتى 24 جنيها.