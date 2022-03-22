«القباج» عن ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة: «موجودين في قوائم الانتظار»

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معايير اختيار الأسر الجديدة الـ450 ألف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، إذ ذكرت أن الكثير من المواطنين، يقدمون على مدار العام الحالي والعام ونصف الماضيين، من أجل الدخول في البرنامج، «عندنا قاعدة بيانات كبيرة جداً متضمنه كافة المعلومات الخاصة بالأسر الفقيرة وبياناتها ومكناش بندخل الفترة اللي فاتت لأن برنامج حياة كريمة فتح فرص عمل كتيره في القرى».

هناك 450 ألف أسرة موجودين بالفعل في قوائم الانتظار

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»: «كنا نعتمد على الاستبدال عندما يتوفى أحد أو يلتحق بفرصة العمل يتم استبداله بأخرين لأننا كنا نهدف لزيادة الإنتاج وفتح فرص العمل»، مؤكدة أن هناك 450 ألف أسرة موجودين بالفعل في قوائم الانتظار، وتلك الأسر مسجلة على السيستم بكل البيانات، والآن جار التحقق من عدم وجود تغير في تلك البيانات عبر الهيئة القومية للرقابة الإدارية».

قيمة معاش كرامة 450 جنيها موجهة للمسنين وذوي الإعاقات

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بعد التأكد من البيانات، سيتم توجيه الصرف لهم بعد الانتهاء من الإجراءات، كما أن هناك أنواع كثيرة من الحزم، التي ستقدم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والأوقاف والقوات المسلحة، إذ سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، موضحة في الوقت ذاته أن قيمة معاش كرامة 450 جنيها موجهة للمسنين وذوي الإعاقات، وتكافل يصل إلى 600 جنيه شهريا.

قيمة معاش تكافل يصل لـ 600 جنية شهريا

وأشارت نفين القباج، إلى أن مستفيدي تكافل وكرامة يحصلون على تأمين صحي وأطفالهم لا يدفعون مصروفات المدارس، فضلاً عن حزم مساعدات لمدة سنة، مثل مريضة تحتاج لعلاج لمدة سنة، والآن أصبح هناك ثقة بين المواطن والدولة وتم إجراء ميكنة 82% من الوحدات الاجتماعية، « الوزارة لديها 17 مليون مواطن تحت مظلة تكافل وكرامة و10.8 مليون مستفيد من المعاشات وبالتالي 30% من الأسر مغطاة بشبكة التأمين الاجتماعي».