وزيرة التضامن: 17 مليون مواطن يستفيد من الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجراءات اليوم، تتسق مع توجهات الحكومة المصرية في الحماية الاجتماعية، لجميع الفئات الخاصة بتكافل وكرامة والموظفين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من بعض المزايا من البنوك.

الوزارة تركز على الفئات الأولى في الرعاية

وأضافت «القباج» في مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أنّ قرارات اليوم التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مشترك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، تعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إجراءات التيسير على المواطنين، وبصفة خاصة في حالات الطوارئ، مثل الحالة التي تعيشها مصر والعالم في الوقت الحالي، نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت، أن الوزارة تركز على الفئات الأولى في الرعاية، حيث يستفيد من برنامج تكافل وكرامة 3.8 مليون أسرة، وجرى إضافة 450 ألف أسرة بواقع 1.8 مليون مواطن، ليصبح عدد المستفيدين إجمالا 17 مليون مواطن جرى تغطيتهم بالدعم النقدي.

الأسر المضافة كانت في قوائم الانتظار

وأوضحت أن «الأسر التي جرى الإعلان عن ضمها كانت في قوائم الانتظار، لأننا لم نضم أسر جديدة في العامين الماضيين، وكان لدينا حزمة أخرى من التدلات الخاصة بكورونا، شهدت تعاونا وثيقا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، وقدمت الدولة مساعدات للعمالة غير المنتظمة وفئات أخرى».

وأكدت أن المستفيد من الدعم النقدي يستفيد من مجانية التعليم، والتموين، إضافة إلى حزمة مزايا أخرى، ترتبط بحصوله على الدعم النقدي، لأنه يصنف من فئات المجتمع التي تستثمر الدولة المصرية في أولادهم وتقدم لهم الدعم.