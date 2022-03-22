خالد علي يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان

انتهى خالد علي الجنيبي، من تسجيل أغنيته الجديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بعنوان «رمضان جاي»، مشيرا إلى أن طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات والقنوات الرسمية.

خالد علي يتمنى أن تعبر الأغنية عن عظمة شهر رمضان

وقال خالد علي في بيان صحفي له، إنه تمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور والنقاد، وأن تعبر عن عظمة شهر رمضان الكريم، كما حدث في الأغاني القديمة.

كلمات أغنية رمضان جاي

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالآتي: رمضان كام يوم وجاي

رمضان باقيله شوي

هيقرب لنا الأحباب

ويجمع لنا الأصحاب

نسامح بعد غياب

والمحسن عمره ما خاب

رمضان باقيله شوي

رمضان كام يوم وجاي.

خالد علي يستعد للمشاركة في أوبريت عربي كبير

بينما يواصل خالد علي، استعداده بمشاركة كوكبة من نجوم الوطن العربي، على غرار أوبريت الحلم العربي، الذي ضم نجوما من 12 دولة عربية تقريبا، وحقق نجاحا ملحوظا في حينها، وتفاعل معه الجمهور، وخصوصا أنه كان الأول من هذا القبيل.

وأوضح الجنيبي أنه سيتم طرح الأوبريت خلال أيام عيد الفطر المبارك، عبر موقع الفيديو هات يوتيوب وجميع المنصات الرسمية، مؤكدا أن أوبريت «الحلم العربي» تحفة فنية لن تتكرر، نظرا لكونه أول أوبريت غنائي عربي صدر في العام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، كما ينص على ذلك المقطع الأوّل والأشهر للأوبريت.

وأشار علي إلى أننا في حاجة مثل هذه الأعمال الفنية في الوطن العريي، وذلك لتحفيز الحس الوطن للأجيال الجديدة والقادمة.