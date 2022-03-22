مقتل عامل وإصابة والده بسبب معاكسة فتاة بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مصرع عامل وإصابة والده إثر مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب دائرة مركز البلينا.

وتبين أنها بين كل من طرف أول «نادر ك ح م» 18 سنة، عامل، توفـي إثر إصابته بـ«طلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى»، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، ووالده كليب «ح م ح»، 45 عاما، عامل، مصابًا بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، طرف ثان «حاتم ع ع م» 29 عاما، عامل، «الشير ع م ا»، 35 عاما، عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية و5 طلقات، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر واتهم الثاني من الطرف الأول – الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لوفاة نجله وحدوث إصابته، بسبب قيام الأول من الطرف الثاني بمعاكسة ابنة الثاني من الطرف الأول.