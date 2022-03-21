جامعة سوهاج تختتم دورة إعداد المعلم الجامعي بـ«فيديو كونفرانس»

اختتمت، اليوم، جامعة سوهاج فعاليات الدورة 58 لإعداد المعلم الجامعي بكلية التربية في مقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص دائماً على التطوير والتحديث المستمر في جميع أصعدة العملية التعليمية، ومن أهمها إعداد معلم جامعي ذو مهارات مهنية في عدة جوانب منها التربوية، والنفسية والتعليمية، ما يسهم في صقل مهارات اعضاء هيئة تدريس واكسابهم مهارات تدريبية وتقنيات تعليم تنافسيه محليا وإقليمياً.

سيكولوجية وخصائص الطلاب

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن هذه الدورة تتيح للمتدربين التعرف على سيكولوجية وخصائص الطلاب الجامعيين، وأكثر أساليب تعلمهم شيوعا، وأنسب طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة لهم، بالإضافة إلى التعامل مع وسائل تكنولوجيا التعليم والتعلم المتاحة لهم.

وأوضح الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد كلية التربية، أن هذه الدورة تعد من متطلبات التدريس للطلاب الجامعيين، وشرطا من شروط التعيين في وظائف التدريس، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، مضيفاً أنها تشمل عدة موضوعات متمثلة في نظريات التعليم وسيكولوجية الطالب الجامعي، البحث العلمي (الواقع - المأمول)، الاختبار الجيد وكيفية وضعه، الأنشطة الطلابية ودعم العملية التعليمية، ورشة عمل تصميم الاختبار الجيد وإعداد جدول المواصفات، الإتجاهات الحديثة في طرق التدريس ونظم التعليم الجامعي، مستحدثات تكنولوجيا التعليم ودورها في تطوير التعليم الجامعي ودور التعليم الجامعي في خدمة المجتمع.

تكريم أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الدورة اختتمت بحضور الدكتور عماد صموئيل، والدكتور حسين طه عطا وكيلي الكلية، حيث تم تكريم 16 عضوا بالهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة، مشيراً إلى أن الدورة بدأت في 13 مارس الجاري واستمرت حتى 20 من نفس الشهر عبر تقنية «فيديو كونفراس».