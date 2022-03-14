ضبط 24 طربة «بسكوتة» و3 كيلو من جوهر الحشيش في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاملين لاتجارهما بالمواد المخدرة وبحوزتهما 24 طربة من مادة الحشيش المخدر ماركة «بسكوتة»، وكمية أخرى مجزأة تزن نحو 3 كجم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورد إشارة من مركز شرطة أخميم، بأنّ عاملين يتاجران في المخدرات على نطاق واسع وشرس بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة.

بالانتقال والفحص تبيّن أنّ «إبراهيم ب ع م»، 34 عامًا، عامل، و«هيثم. ي. ع. ي» 33 عاما، عامًل، ويقيمان بدائرة مركز جهينة، يتاجران في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الضبط

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، على الفور انتقلت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي، بقيادة العميد محمد زين مدير إدادرة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة ربع نقل قيادة الثاني، في كمين أعد لهما بجوار محطة وقود دائرة مركز أخميم وبحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوته وكمية مجزأة، تزن نحو 3 كجم، مطواة، 350 جنيهًا، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.