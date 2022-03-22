على خلفية العقويات.. موسكو وقف محادثاتها مع طوكيو حول معاهدة سلام

أعلنت موسكو، وقف محادثاتها مع طوكيو حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض «طوكيو» عقوبات أحادية على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

خروج موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة في «الكوريل»

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موسكو قررت وقف رحلات اليابانيين بدون تأشيرات، مشيرة إلى خروج البلاد من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في «جزر الكوريل» الجنوبية ونيتها منع تمديد وضع اليابان كشريك لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«طوكيو»: قرار موسكو غير مبرر

وفي الجانب الياباني، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، إلى إرسال «طوكيو» احتجاجا إلى «موسكو» على خلفية القرار الروسي، وقال في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرار موسكو غير مبرر إطلاقا وغير مقبول.

وتحدثت وكالة الأنباء اليابانية في تقرير عن تلقي اليابان ضربة في هذا الوقت، واصفة القرارالروسي بأنه تهديد خطير وتحدي وخيط أسود. وانتقدت الوكالة اليابانية، طوكيو، وقالت إنه كان ينبغي على الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا، أن تكون حذرة عند اتخاذها خطوات ضد روسيا.

واشنطن توسع حظر السفر على مسؤولين صينيين

وفي الصين، وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جدد تتهمهم واشنطن بقمع الأقليات العرقية والدينية في الصين وخارجها.

ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها المسؤولين الذين سيخضعون للحظر، كما لم تذكر عدد المسؤولين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء، فيما قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، «ليو بنج يو»، إن عقوبات واشنطن ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، أمس الاثنين، إلى أن أي تصعيد في «بحر الصين الجنوبي» سيكون مصدر قلق بالنسبة لـ الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أوضح قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميرال جون سي أكويلينو، أن الصين عسكرت بالكامل 3 جزر على الأقل من عدة جزر شيدتها في بحر الصين الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك قنوات اتصال عدة بين واشنطن وبكين لبحث المسائل العالقة بين البلدين.