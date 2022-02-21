تأجيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام إلى جلسة 22 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر والتحريض على أعمال منافية للآداب، لجلسة 22 مارس.

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

إعادة محاكمة المتهمية في الإتجار بالبشر

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، عقب هروبها بعد الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي من شقة سكنية بمدينة بنها وتم تحديد موقعها وضبطها.

وبعد إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، اتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتها في قضية الإتجار بالبشر، بعد صدور حكم غيابي ضدها، وتم تحديد جلسة اليوم للنظر في إعادة محاكمتها.

عودة حنين حسام لسجن النساء

وجرى اقتياد حنين حسام إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم إيداعها برفقة مودة الأدهم المتهمة الأخرى في نفس ذات القضية، وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات في حضورها.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهما الطفلتين «م.س»، «ح.و» واللتين لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأنّ استخدمتهنّ بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.