شاهدة في محاكمة حنين حسام: موجودة قبلها على «التيك توك»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى الشاهدة الثانية في قضية فتاة «التيك توك» حنين حسام، المتهمة بالاتجار في البشر، وقالت خلال سؤال المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، إنها لا تعرف حنين معرفة شخصية، وأنها موجودة على «التيك توك» قبل ظهور حنين نفسها على هذه المنصة.

الشاهدة الثانية عن حنين حسام: «معرفهاش»

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمة حنين حسام فتاة «التيك توك»، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين، وهما الطفلتين «م.س»، «ح.و» واللتين لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأنّ استخدمتهنّ بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب

وجرى اقتياد المتهمة حنين حسام إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وسط حراسة أمنية مشددة، كما جرى إيداعها برفقة مودة الأدهم المتهمة الأخرى في نفس ذات القضية، وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات في حضورها.