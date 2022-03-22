درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر.. بارد وممطر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد طقسا باردا، اليوم الثلاثاء، على معظم مدن الجمهورية، وذلك نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قام من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ما بين 3-5 درجات بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الاثنين 17 درجة، في حين تسجل وسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية 16 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 18-22 درجة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومدن ومحافظات شمال الصعيد، كما تسجل 25 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، إذ يسود طقس دافئ.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 09

المنيا 18 08

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12