وزير القوى العاملة يسلم 4649 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 4649 وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم في المجتمع.

وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان الجاري، ومتمنيا أن يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والبركات.

وأكد الوزير أن جولة اليوم بالمحافظة تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي او الكلي او الوفاة.

من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة أبنائها الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك لا يقل عن ذلك أهمية دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.