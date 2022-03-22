شعبة الذهب تتوقع ارتفاع المعدن الأصفر مرة أخرى «فيديو»

قال الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ سعر جرام الذهب سجّل 1000 جنيه للشراء و1002 جنيه للبيع، موضحا أنّ حركة البيع والشراء بطيئة جدا، خصوصا وأن الوضع الحالي لم يشهده سوق الذهب من قبل، فلم يسبق أن وصلت أسعار الذهب لهذا الحد، حيث تعود أسباب زيادة الأسعار لكون للذهب بورصة عالمية، ما جعله يتأثر بالحرب الأوكرانية الروسية، خاصة وأن هذه الحرب غير معلوم وقت انتهائها، إضافة للتضخم العالمي الموجود في كل دول العالم، فكل أصحاب رؤوس الأموال والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار تلجأ للاحتفاظ بالذهب لأنه بالفعل على مدار السنوات السابقة يزيد بنسبة 20% في الأوقات الطبيعية.

زيادة سعر الدولار بالأمس سبب كبير لارتفاع سعر الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن التضخم والحروب وعدم وجود رؤية حول استقرار الأوضاع هي أسباب ارتفاع الذهب الجنوني، موضحا أن زيادة سعر الدولار أمس سبب كبير لارتفاع سعر الذهب، فبيع المشغولات الذهبية الآن ومعاودة الشراء حال انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى يعد مجازفة غير مضمونة، ولكن الشراء الآن للذهب أمر مقبول نسبيا خصوصا وأن ارتفاع أسعار الذهب لم يتوقف عند هذا الحد فمن الممكن أن تزداد مرة أخرى، ولكن الرؤية غير واضحة وهذا يعني ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

المضطر هو من يشتري الذهب من السوق الآن

وتابع رئيس شعبة الذهب بـ الاتحاد العام للغرف التجارية بأن المضطر هو من يشتري الذهب من السوق الآن لمناسبة زواج أو خطوبة، موضحا أنه يجري الآن تخفيف أوزان المشغولات الذهبية قدر الإمكان، ومع الوقت عدم التأثير على الشكل الجمالي للمشغولات الذهبية ومتانة المنتج للاستخدام: «المواطن اللي كان بيشتري طقم غويشة وحلق وأسورة وكوليه أصبح بيستغنى عن حاجات كتير جدا وبقى يشتري غويشة وخاتم ودبلة دهب للعروسة ويجيب لنفسه دبلة فضة علشان يكون الأمر في حدود الإمكانات».