رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد مصيلحي: حسام البدري وشوقي غريب كانا مرشحين لتدريب الاتحاد

كتب:

محمد هانئ
10:14 ص | الثلاثاء 22 مارس 2022
محمد مصيلحي

محمد مصيلحي

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن الخروج من كأس مصر، كان صدمة بالنسبة لنا، وعقدنا جلسة مع حسام حسن المدير الفني للفريق، واتفق مجلس الإدارة بالإجماع على رحيله، مشيرًا إلى أن رحيل حسام حسن، عن «سيد البلد» لا يقلل من قيمته الكبيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد، في تصريحات عبر قناة « أون تايم سبورتس 2» في برنامج «جمهور التالتة» :«هناك جلسة بين حسام حسن وأحمد عبدالمجيد نائب رئيس النادي، لإنهاء العقد بشكل رسمي، ومناقشة الشرط الجزائي».

لمزيد من التفاصيل من هنا.

اقرأ المزيد:

رئيس الاتحاد السكندري يصدم جماهير الزمالك: سنضم مدافع القلعة البيضاء في يناير

حسام حسن يفاوض رامي ربيعة.. والإسماعيلي والمقاولون في الصورة

أحمد حسن: حسام البدري ظلم نفسه واتحاد الكرة ذبحه

نتائج اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للرماية.. فضية جديدة لمنتخب مصر

رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم
بقلم محمد هانئ