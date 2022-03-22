محمد مصيلحي: حسام البدري وشوقي غريب كانا مرشحين لتدريب الاتحاد

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن الخروج من كأس مصر، كان صدمة بالنسبة لنا، وعقدنا جلسة مع حسام حسن المدير الفني للفريق، واتفق مجلس الإدارة بالإجماع على رحيله، مشيرًا إلى أن رحيل حسام حسن، عن «سيد البلد» لا يقلل من قيمته الكبيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد، في تصريحات عبر قناة « أون تايم سبورتس 2» في برنامج «جمهور التالتة» :«هناك جلسة بين حسام حسن وأحمد عبدالمجيد نائب رئيس النادي، لإنهاء العقد بشكل رسمي، ومناقشة الشرط الجزائي».

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