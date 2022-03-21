بدء دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة».. اعرف شروط القبول

تزامنا مع إعلان وزارة المالية، حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف أثرها على المواطنين، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي بدء دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة» اعتبارا من أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، يبحث بعض الفئات الأولى بالرعاية عن شروط القبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إذ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي العديد من الشروط للقبول ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

شروط الحصول على تكافل وكرامة

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة، ألا يتقاضى المستفيد معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة، ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو الشخص العاجز يعملون بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، أو الحكومة، أو يتقاضى أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي 18 سنة، كما يشترط أن يكون الأبناء من سن السادسة وحتى 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو يكونوا من أصحاب عجز أو الإصابة بمرض مزمن يحول بينه وبين العمل.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلى :

- تقديم صور بطاقات رقم قومي سارية.

- يشترط تقديم صور شهادات ميلاد.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إذا وجدت.

- يقدم المستفيد قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.