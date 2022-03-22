طريقة حساب الزيادات الجديدة للمعاشات والموظفين بالورقة والقلم

ثمّن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، حزمة الإجراءات والزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة والتي تستهدف حماية المواطن من غلاء الأسعار ورفع الرواتب والمعاشات، وإقرار العلاوات من أول أبريل المقبل، موضحًا أنها تعتبر رسالة مفادها أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتجاهل ردود فعل المواطنيين تجاه أي تحديات داخلية أو خارجية.

زيادة المعاشات 13 %

وأوضح «البدوي»، أن قرارات الزيادات الجديدة نصت على صرف علاوة 13% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيهًا ودون حد أقصى، لافتًا إلى أنّ الغرض من الحد الأدنى للعلاوة لرفع قيمة الحد الأدنى لبعض أصحاب المعاشات الذين قد يصل معاشهم إلى 60 و 70 جنيها، وهو مايحدث نوعًا من التوازن.

زيادة الإعفاء الضريبي 25%

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الموظفين استفادوا بمزايا عديدة من قرارات الدولة الأخيرة بشأن الزيادات الجديدة، إذ جرى زيادة الإعفاء الضريبي للموظفين بنسبة 25% وهذا من شأنه زيادة المرتبات من 100 إلى 400 جنيه، وهي استفادة كبيرة لأن الموظفين كان يُخصم منهم الإعفاء الضريبي على الراتب.

ولفت إلى أن الموظفين ينقسمون إلى موظف مخاطب بالخدمة المدنية وسيحصل على علاوة 8% بدلًا من 7% بحد أدنى 100 جنيه، وموظف غير مخاطب بالخدمة المدنية سيحصل على علاوة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

حساب الحافز المقطوع بالدرجة

وأشار إلى أن الموظفين استفادوا من حافز مقطوع بحد أدنى 175 جنيهًا للدرجة السادسة، ليكون جدول الزيادة بحسب الدرجات على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 175 جنيهًا

الدرجة الخامسة: 175 جنيهًا

الدرجة الرابعة: 175 جنيهًا

الدرجة الثالثة: 225 جنيهًا

الدرجة الثانية: 275 جنيهًا

الدرجة الأولى: 325 جنيهًا

درجة مدير عام: 350 جنيهًا

الدرجة العالية: 375 جنيهًا

الدرجة الممتازة: 400 جنيه