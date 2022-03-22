جامعة الإسكندرية: نسهل إجراءات الوافدين من خلال نظام الشباك الواحد

قال الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن الطلاب الوافدين هم قوة مصر الناعمة، مشيرًا إلى أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وجه بضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد للطلاب الوافدين لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لهم بكافة كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدًا أن الطلاب الوافدين لن يتحملوا أي تكاليف إضافية.

إنشاء درجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية

ووجه «الغندور»، خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث، مع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، على ضرورة زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية من خلال إنشاء درجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية، وإنشاء برامج تعليمية متميزة لتكون جاذبة للطلاب من مختلف دول العالم.

مواجهة ظاهرة السطو العلمي

وتابع الغندور، في بيان، اليوم، أن جامعة الإسكندرية تسعى لمواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع، وذلك بمعاقبة من يسطو على إنجازات غيره وينسبها إليه، موضحًأ أن العقوبة تصل إلى العزل التام.

كما كرم المجلس الدكتورة عبير الوكيل، وكيل كلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بمناسبة انتهاء فترة ولايتها.

الموافقة على اتفاقية مع جامعة سنهور

كما وافق المجلس على اتفاقيات التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة سنحور، وجامعة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا، وجامعة بابل بالعراق، وجامعة محمد السادس بالمغرب، وجامعة الفارابي بكازاخستان، وجامعة بحر الغزال بجنوب السودان، وجامعة جنوب إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال زغرب لكرواتيا، وجامعة بيرايوس باليونان، وجامعة الجنان بطرابلس بلنان، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة مرسيليا إيسترن لإدارة الفنادق Eastern، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية - كلية التمريض ووحدة التدريب بمستشفى الصفوة لتدريب كوادر التمريض ومساعدة الخدمات الصحية.