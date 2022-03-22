«تعليم الإسكندرية» تستقبل وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبل الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، وفدًا ممثلًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرافقه وفدٌ ممثلٌ لمشروع «قوى عاملة مصر» بقيادة جوزيف غانم مدير المشروع، بمدرسة رشدي الصناعية بنات بإدارة شرق، بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني، والدكتورة همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق، وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية؛ لتيسير الانتقال لسوق العمل، وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر في الإسكندرية، ورضا متولي رئيس مجلس أمناء الإدارة.

مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إنّ الزيارة تهدف إلى قياس أثر ما تم من أنشطة خلال فترة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات «وايز» على طالبات وأعضاء هيئة التدريس، وبدأت جلسات برنامج الزيارة اليوم بجلسة توجيه وإرشاد وعرض لنشاط مفهوم الدوافع نحو عمل ما ومدى تأثيرها على المستقبل المهنى للفرد، وكذلك جلسة توجيه وإرشاد تضمنت تمرينًا تفاعليًّا لاستكشاف نقاط القوة بين الطالبات، كما قدّم عرضان عمليان لعرض مواهب الطلاب التي تعكس مهاراتهم، وتساعد على اكتشاف نقاط القوة لديهم، ومعرض ريادة الأعمال والابتكار.

وستتضمن منتجات الطالبات، والاجتماع الإشرافي لبرنامج معًـا ننطلق حيث تضمّن الاجتماع عرض لأنشطة الفريق والخدمات التى يتم تقديمها لزملائهم من الطلاب، وفي نهاية الزيارة تم عقد مجموعة نقاشية تضمت مجموعة من ميسرات المدرسة والمستفيدات من تداخلات المشروع لمناقشة الأنشطة التي شاركن بها ومدى الاستفادة منها، وأثرها على طالبات المدرسة.

تيسير الانتقال إلى سوق العمل

وأكّد سعد، أنّ مشروع «قوى عاملة مصر» يدعم وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل التابعة للمديرية؛ في مجالات تدريب المعلمين، والتوظيف، وتوفير معلومات عن سوق العمل، والتوجيه والإرشاد المهني، والتدريب وتنمية المهارات، والصحة والسلامة المهنية، مضيفًا أن المشروع يساهم في تطوير آلية ومعايير الجودة للمدارس الفنية، وتقديم نظام تمكين داعم لمديري المدارس الفنية من خلال تقديم برامج تدريبية وبناء قدرات لضمان تحسين الإدارة المدرسية.

تأتي الزيارة في إطار الاتفاقية الإطارية لتنمية التجارة والاستثمار TIPE والموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 والمعدلة بتاريخ 4 أغسطس 2019 وكذلك 29 يونيو 2020، ووفقًـا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقعه بتاريخ 15 سبتمبر 2021.