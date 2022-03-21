جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج الفصل الأول قبل امتحانات الميدترم

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب، والمنعقد صباح اليوم الاثنين، على وكلاء الكليات، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الدراسي الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول قبل بدء امتحانات الميدتيرم.

تفعيل دور الإرشاد النفسي للطلبة

وناقش المجلس تفعيل دور الإرشاد النفسي للطلبة، كما حث على ضرورة الاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني التي توفرها جامعة الإسكندرية، والتي بدورها تساعد في تحقيق التواصل السريع بين الطالب والمعلم، وتساهم بشكل كبير في منح فرص لتعليم أعداد إضافية تتناسب مع الزيادة في إعداد الطلاب، وتعكس تقدم جامعة الإسكندرية بما يتناسب مع تطوير التعليم إقليمياً وعالميا.

القياس والتقويم في جامعة الإسكندرية

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية تقريراً عن الأنشطة المميزة للكليات لامتحانات فصل الخريف 2021 - 2022، إضافة إلى تقرير مفصل عن عدد الطلاب والبرامج داخل جامعة الإسكندرية.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية بأبي قير ووكلاء الكلية، أمس الأحد، الدكتور باتريك زونو، رئيس قسم الصحة العامة بجامعة سنجور والوفد المرافق له وعدد من طلاب جامعة سنجور، لقضاء يوم علمي ورياضي وترفيهي بكلية التربية الرياضية في أبوقير، حيث عقد عددا من ورش العمل عبر برنامج «زووم» بمشاركة لفيف من الأساتذة داخل مصر وخارجها تحدثوا عن الصحة والرياضة وأهميتهم في حياة الإنسان بمختلف الأعمار، كما تم إقامة حفل موسيقي، وجولة داخل ملاعب الكلية لإستعراض الأنشطة والرياضات المتاحة لدى كلية التربية الرياضية أبوقير.