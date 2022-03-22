جدل حول قتلى الروس على الأراضي الأوكرانية.. فروق هائلة في الإحصائيات

عاصفة من الجدل، شهدتها روسيا فيما يتعلق بعدد القتلى بين عناصر الجيش الروسي منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في 24 من فبراير الماضي، حيث نشر موقع إخباري روسي صباح، اليوم الثلاثاء، حصيلة الجنود القتلى والتي توضح فروقاً هائلة بين تلك الأعداد وبين ما تم نشره في التقارير الرسمية الروسية، ليسارع الموقع بحذف الخبر قبل أن يصدر بيانا قال فيه إنّه تم اختراق الموقع، وفقاً لما نقلته «سكاي نيوز عربية».

إحصائية بعدد الجنود القتلى في روسيا والموقع يحذف الخبر

ورغم حذف الخبر إلاّ أنّ عدد من المواقع والقنوات حول العالم ونقلت عنه عدد قتلى الجيش الروسي، وحول التفاصيل فقد ذكر موقع الصحيفة الروسية «كومسومولسكايا برافدا»، المؤيدة للحكومة أنّ نحو 10 آلاف جندي روسي لقوا مصرعهم خلال العملية العسكرية الموسعة على أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي.

تضارب في أعداد قتلى الجنود الروس في أوكرانيا

ويشار إلى أنّ عددا من وسائل الإعلام العالمية مثل «الغارديان، فورين بوليسي، نيويورك بوست، وديلي ميل»، سلطت الضوء على ذلك التقرير، حيث تقول التقارير الرسمية الروسية أنّ نحو 500 جندي فقط قتلوا في العملية الروسية بأوكرانيا، بينما تحدث التقرير المحذوف عن مقتل ما يقرب من 9861 جنديا روسيا وأصيب أكثر من 16 ألفا آخرين منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تصفها موسكو، وهي الرواية التي تتشابه مع رواية كييف التي تحدثت عن مقتل نحو 15 ألف جندي روسي، الأمر الذي لا يبدو منطقياً بين تلك الأرقام وأرقام وزارة الدفاع الروسية التي أعلنتها مطلع شهر مارس الجاري.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ27 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد وتحييد أوكرانيا عسكريا على حد تعبيره.