هيئة التأمين الاجتماعي: 250 مليار جنيه قيمة معاشات 2021 بزيادة 13.5%

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل صرف 250 مليار جنيه قيمة معاشات خلال العام الماضي بنسبة زيادة 13.5% مقارنة بـ2020، موضحًا أنَّ إلزام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموازنة الخزانة العامة للدولة تسديد أموال التأمينات والمعاشات على قسط لمدة 50 سنة قرار تاريخي.

القسط الأول بدأ سداده في 2019- 2020 بـ160.5 مليار جنيه

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ القسط الأول بدأ سداده في العام المالي 2019- 2020 بقيمة 160.5 مليار جنيه، وستكون قيمة القسط في العام المالي الحالي 180 مليار جنيه.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القوائم المالية الخاصة بالهيئة تتضمن عدة مؤشرات تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح، حيث يتم تدشين نظام تأمينات اجتمعاية حقيقي يعتمد على نفسه، وتُدار موارد الهيئة بصورة محوكمة وكل فائض سيتحقق في أموال التأمينات سيعود مردوده على المواطن البسيط الذي يحصل على المعاش.

إيرادات العام المالي 2020- 2021 وصلت لـ358 مليار جنيه

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنَّ إيرادات العام المالي 2020- 2021 بلغت نحو 358 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق عليه الذي بلغت إيراداته نحو 322 مليار جنيه، لافتًا إلى أنَّ 13.6 مليون مواطن في سن العمل مشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية، ويجددون اشتراكاتهم شهريًا، ولدى الهيئة فائض في الاحتياطي التأميني قيمته 110 مليارات جنيه.