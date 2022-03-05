«الفنانين التشكيليين» تدعو للاشتراك في التأمين الاجتماعي: معاش يصل لـ8 آلاف جنيه

دعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الأعضاء للاشتراك في التأمين الاجتماعي من خلال الذهاب إلى مكاتب التأمينات، وذلك للحصول على معاشات تبدأ من 1200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه، وفقا لقوانين الهيئة القومية التأمينات، ولكي يتمكن العضو من الاستفادة بخدمات منظومة التأمين الصحي.

تفاصيل التأمين الاجتماعي

وقالت النقابة في بيان صحفي: «الرجاء من الفنانين الاشتراك في التأمين الاجتماعي لعمل حماية اجتماعية، لأعضاء النقابة غير المؤمَّن عليهم من جهات عملهم أو اصحاب المهن الحرة، حيث إن الفنانين التشكيلين يعتبرون أصحاب مهن حرة»، موضحة: وهذا التأمين يتم من خلال الأعضاء أنفسهم عن طريق الذهاب إلى أي مكتب تابع للتامينات وملء الاستمارة الخاصة مع تحديد الفئة التي يرغبون في الحصول على معاشها.

وأوضحت النقابة «بمعنى أن الفنان متاح له الحصول على معاش بدءا من 1200 جنيه حتى 8000 جنيه، وفقا للقسط الذي سوف يختاره لتسدده شهريا ولعدد سنوات معينة وفقا لقوانين الهيئة القومية التأمينات، والكائن مقرها الرئيسي في شارع الألفي بالقاهرة».

وأكدت النقابة أن «التأمين الصحي جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي، بمعنى أنه من بها فمن يقوم بعمل تأمين اجتماعي سوف يحصل على تأمين صحي ومعاش بعد عدد سنوات معينة وفي حالات العجز والوفاة لا قدر الله، سوف يحصل الورثة على المعاش».

كما أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسري على الفنان المشترك أو المؤمَّن عليه في المحافظات التي بدأت في تطبيقه مثل بورسعيد وغيرها، بهدف مد الحماية الاجتماعية والمعاش والتأمين الصحي، مؤكدة أنه معاش مغاير لمعاش النقابة ومن حق الفنان المشترك الحصول عليه.

وكان الرئيس السيسي قد وجَّه برعاية للفنانين التشكيليين والنقابات الفنية، وتحسين المعاش والحماية الاجتماعية، وما يتبعه من تعديل التشريعات لتحسين موارد النقابات ورفع المعاشات وعمل حماية اجتماعية وتأمينية وتأمين صحي شامل.