القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على إحدى ضواحي العاصمة «كييف»

قال الجيش الأوكراني، إنه نجح في طرد القوات الروسية من ماكاريف، إحدى ضواحي العاصمة كييف، حيث واصلت القوات الأوكرانية مقاومة الجيش الروسي الذي بدأ عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ونقلت صحيفة «كييف إندبندنت»، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن العلم الأوكراني تم رفعه فوق مدينة ماكاريف، بعد إبعاد القوات الروسية.

القوات الروسية لن تنجح في تطويق كييف

ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، يعني ذلك أن القوات الروسية لن يمكنها تطويق العاصمة كييف من الشمال الغربي، وكانت ماكاريف، التي تقع على بعد 60 كيلومترًا غرب كييف، تعرضت لسلسلة من الهجمات بما في ذلك غارة على مجمع صناعي بالمدينة أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 13 شخصًا.

تراجع الروس نكسة رغم التفوق العددي والتقني

وبحسب تقرير لصحيفة «هندوستان تايمز»، يمثل هذا التطور نكسة أخرى لمخطط موسكو القاضي للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية والتي فشلت حتى الآن في الاستيلاء عليها على الرغم من تفوقها عدديًا وتقنيًا، كما جاء ذلك بعد يوم من مطالبة روسيا لأوكرانيا بتسليم مدينة ماريوبول المحاصرة، وهو عرض رُفض على الفور.

زيلينسكي: الناتو خائف من روسيا

واستمرت القوات الروسية في محاصرة جميع المدن الأوكرانية الرئيسية، والتي تضم إلى جانب كييف وماريوبول ، ثاني أكبر مدينة «خاركيف ، وتشيرنيهيف وسومي»، وفي غضون ذلك، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو، مرددا مرة أخرى أن التحالف العسكري المؤلف من 29 دولة كان خائفًا من روسيا، وقال «زيلينسكي»، لمحطة «سوسبلين» الأوكرانية: «ينبغي على الناتو إما أن يقول إنه يقبلنا، أو يقول علانية أنه ليس كذلك، لأنهم خائفون من روسيا ، وهذا صحيح».