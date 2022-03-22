عاجل.. فرار 3.5 مليون شخص من أوكرانيا وتحذيرات من اقتحام كييف

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أنّ أكثر من 3.5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني أواخر شهر فبراير الماضي، من جهته قال مستشار الرئيس الأوكراني أنّ أي اقتحام روسي للعاصمة كييف سيكون "انتحارا" على حد تعبيره، وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

نحو شهر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ27 منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخاذ قرار الحرب لحماية إقليم دونباس الانفصالي شرقي أوكرانيا، جاء ذلك عقب نحو يومين من اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين في جمهوريتي لوغانسك ودونستيك، قبل أن ترشقها القوات الأوكرانية بعدد كبير من القذائف والصواريخ بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية ومحلية.