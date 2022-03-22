عاجل .. عمدة بوريسبيل المحاذية لكييف يوصي مواطنيه بمغادرة المدينة

طالب عمدة مدينة بوريسبيل المحاذية لكييف، المواطنيين بضرورة مغادرة المدينة في أقرب وقت، وذلك حتى يتجنبوا قصف متوقع عليها، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل ، منذ قليل.

زيلينسكي : مستعدون لمناقشة ملفي القرم والدونباس

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجلوس حول طاولة المفاوضات، معلنا استعداد بلاده لمناقشة ملفي القرم ودونباس، شريطة أن يتم إيقاف إطلاق النار، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأكد زيلينسكي، أن كييف مستعدة لعدم الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي " الناتو" وذلك مقابل تقديم روسيا ضمانات أمنية كافية، معلنا في الوقت ذاته، أن قواته استعادة السيطرة على منطقة ماكاريف غرب كييف.