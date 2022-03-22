موجة باردة على كفر الشيخ لليوم الثالث: رياح محملة بالأتربة

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، موجة طقس بارد، لليوم الثالث على التوالي، كما شهدت السواحل الشمالية للمحافظة، والمدن نشاطًا وسرعة للرياح المحملة بالأتربة، منذ الساعات الأولى من اليوم.

برودة الطقس تؤثر على حركة الصيد

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، لـ«الوطن»، إن برودة الطقس اليوم على سواحل المحافظة، تؤثر على حركة الصيد بشكل كبير، وتؤدي إلى تقليل خروج الصيادين للصيد، حرصاً على حياتهم.

جدير بالذكر أن موجة الطقس التي تضرب سواحل الإقليم، والمراكز، والمدن، تدخلت يومها الثالث على التوالي وتؤثر على حركة الصيد بطول 118 كيلومتراً هي طول سواحل كفر الشيخ، التي تعد من أطول السواحل كمسافة بين محافظات الجمهورية التي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط.