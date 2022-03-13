طقس سيئ يضرب كفر الشيخ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وتوقف حركة الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على السواحل، وخفيفة على المدن والمراكز الوسطي للإقليم، وذلك في ظل استمرار موجة برد القارس، وانخفاض درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية للمحافظة بمراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس ، وسيدي سالم ، وبعض قرى مركز الرياض.

رياح شديدة

كما هبت رياح شمالية شرقية شديدة السرعة على المحافظة، وسط ارتفاع ملحوظ لأمواج مياه البحر الأبيض المتوسط لأكثر من مترين ونصف المتر، وهو ما يؤثر حركة الصيد علي السواحل بشكل كبير، وذلك ضمن موجة الطقس السيئ التي تشهدها أرجاء المحافظة.

ترقب الصيادين

وأكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، لـ«الوطن»، أن الصيادين في حالة ترقب بعد وقف عملية الصيد أمس، وهو ما يجعلهم في حيرة من الإقلاع من عدمه للصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن سواحل المحافظة تشهد اليوم موجة طقس شديدة البرودة جراء هبوب نوه الحسم.

المراكب متوقفة

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن عددا من مراكب الصيد لا تعمل ومتوقفة منذ ثلاثة أيام عن الإبحار بسبب موجة الطقس السيئة، وذلك حرصا على سلامة الصيادين ومراكبهم.

غرفة عمليات المحافظة

وفي نفس السياق، أعلن مسؤول في غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، أن موجة طقس سيئة تضرب البلاد في نوة الحسم، خاصة السواحل الشمالية للبلاد من بينها سواحل محافظة كفر الشيخ ، ولذلك يجب اتباع التعليمات بعدم الإقلاع للصيد طبقاً لتوجيهات وتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية في هذا الشأن.