تحذيرات لأهالي السويس من طقس اليوم: درجة الحرارة ليلا تصل لـ8 فقط

شهدت محافظة السويس اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا وغير مستقر، إذ استمرت البرودة حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس انخفضت حدة البرودة قليلاً، وانتشرت الغيوم في السماء، واستمر نشاط الرياح.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد لأي طوارئ

من جانبها أعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد لأي طواريء قد تنتج عن الطقس السيء والتقلبات الجوية، في تهيئة بالوعات المطر في الشوارع والتنسيق مع شركة مياه القناة في نشرالفرق والسيارات بالميادين تحسبًا لأي تدخلات قد تحدث.

الأرصاد تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت خلال بيان لها، من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أن الانخفاض قد يستمر حتى ساعات الليل، وتزاد حدة البرودة ونشاط للرياح، ما يؤدي للشعور بالصقيع وعدم الدفء، وتصل ذروة الانخفاض في ساعات الليل، لافتة إلى أن محافظة السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض في درجات الحراراة بمعدل 8 درجات ليلًا، ومن المتوقع أن تسجل خلال الليل 9 درجات مئوية، في حين أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بحسب بيان الأرصاد هي 17 درجة مئوية، كما نصحت الهيئة بعدم تخفيف الملابس الشتوية.

فرص لسقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة في الساعات الأولى بالمحافظة، تصل إلى 73% فى حين تصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ ساعة، أما درجة الحرارة صباحًا فتصل إلى 12 درجة مئوية، وستنخفض ليلاً إلى 9 درجات مئوية، وتصل لحد الصقيع، وهناك فرص لسقوط الأمطار بنسبة 57%.