طقس البحيرة اليوم.. غيوم وهبوب رياح محملة بالأتربة والصغرى 9 درجات

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة، وطقسا غائما جزئيا منذ بداية الأسبوع، وذلك عقب موجة من الطقس المعتدل التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، كما شهدت المحافظة هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة على شتى المدن والمراكز.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم، ونشاط للرياح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 ٪ تقريباً.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 9 درجات.

استعدادت مكثفة

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة قبل بداية فصل الشتاء، حيث تم الاستعداد بنشر ما يقرب من 1260 معدة بمختلف المدن والمراكز، مع توجيهات برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيئ، من خلال عقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، على أن يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة المعديات النهرية لاسيما مع ايام الرياح الشديدة، وكذلك مراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل دوري حفاظا على سلامة المواطنين.