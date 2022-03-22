7 مزايا من الاستثمار في الذهب أون لاين.. خبير يوضح

غيرت شركات تداول الذهب من أشكال الاستثمار والادخار التقليدي للمعدن النفيس، إذ لم يعد الاستثمار في الذهب مشروطا بشراء المعدن الثمين محملا بالمصنعية وفي حالته المادية من محلات الصاغة والشركات، إذ نما التداول والاستثمار في الفترة الأخيرة عبر التطبيقات المملوكة للعديد من الشركات في السوق المصرية.

الاستثمار الإلكتروني في الذهب

انتشرت شركات الاستثمار في الذهب الإلكترونية مؤخرا، بشعارات مثل الاستثمار الآمن والمضمون، من خلال تداول الجرامات عبر محفظة بحساب للعميل مربوط بتطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول، ليتمكن من خلالها تنفيذ صفقات الشراء والبيع اللحظي.

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محمود إبراهيم، مدير بإحدى هذه الشركات، يقول لـ «الوطن»، إن شركته كسائر الشركات الأخرى العاملة في المجال، تكون شركة مرخصة من هيئة الاستثمار ومصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتعمل في تجارة الذهب الخام عن طريق فرع الشركة في الإمارات.

بيع وشراء فوري

أضاف «إبراهيم»، أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي في الفترة الأخيرة لأسباب جيوسياسية كثيرة آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن الاستثمار في الذهب عبر التداول الإلكتروني هو أفضل كثيرا من الاحتفاظ بالذهب بطبيعته الصلبة، إذ بالإمكان امتلاك 30 جراما على سبيل المثال، في المحفظة الإلكترونية، وفي حال ارتفاع السعر يمكنك تنفيذ عملية البيع فورا واسترداد الأموال والأرباح، والشراء مرة أخرى بعد ذلك إن أردت.

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وأوضح أنه في حال تراجع سعر الذهب فإن عدد الجرامات التي اشتراها العميل تبقى كما هي دون خسارة وزن الذهب، علاوة على أنه لا توجد أي مصروفات إدارية على فتح حسابات التداول، كما يمكن للعملاء استلام الأرباح والرصيد سواء نقدا أو سبائك ذهبية، بالإضافة إلى سهولة السحب والإيداع في المحفظة عن طريق البنوك المصرية، مع توافر خدمة توصيل للذهب إلى أي مكان في مصر، وإتاحة متابعة أسعار الذهب لحظيا، مع معدل رسوم منخفض يصل إلى جنيه واحد على الجرام.